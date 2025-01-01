مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12077 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 40.81 نقطة ليقفل عند مستوى 12077.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 240 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 152 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة، والوطنية، وأسيج، وسينومي ريتيل، وبرغرايززر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات النايفات، والرياض ريت، والبابطين، ومجموعة صافولا، وجي آي جي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.54% و 3.75%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، والإنماء، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وجاهز، وأرامكو السعودية، والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 481.86 نقطة ليقفل عند مستوى 30993.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

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