تدشين قسم الإصابات والحوادث في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن تجمع المدينة المنورة الصحي اليوم، أول قسم للحوادث والإصابات من نوعه بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بمستشفى الملك فهد بسعة سريرية قدرها 23 سريرًا توزعت بين 8 أسرة للعناية المتوسطة و 15 سريرًا للتنويم العادي، بإشراف كوادر طبية متخصصة في علاج الإصابات والحوادث، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي عبدالرحمن بن دبي الحربي، وعددٍ من مسؤولي الصحة في المنطقة.

ويهدف القسم إلى تفعيل دور المسار كأحد مسارات نموذج الرعاية الصحية الحديث في الرعاية العاجلة، ورفع مستوى الخدمات الطبية، ودعم النظام الصحي بالمنطقة، وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، واستقبال الحالات المصابة من الهلال الأحمر كنوع من تكامل الخدمات الصحية بين كافة الجهات المزودة لها بالمنطقة، وتخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة، ومتابعة المرضى بعد العمليات الجراحية، وتعزيز كفاءة الخدمة الطبية.

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