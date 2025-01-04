شكرا لقرائتكم خبر عن الخيارات العلاجية المختلفة لمرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

تتوفر العديد من علاجات مرض السكري لمساعدتك على إدارة حالتك، يختلف كل شخص عن الآخر، لذا يختلف العلاج وفقًا لاحتياجاتك الفردية.وفقا لموقع " diabetes" لا تناسب جميع علاجات مرض السكري الجميع، لذا لا تيأس إذا وجدت نفسك في حاجة إلى تغيير أو إيقاف بعض الأدوية، يمكن لطبيبك العام مساعدتك في العثور على الدواء الأفضل لك.

علاج مرض السكري من النوع الأول

علاجات مرض السكري من النوع الثاني

علاجات سكري الحمل

قد يختلف علاج مرض السكري الذي تعاني منه حسب نوع مرض السكري الذي تعاني منه التي تنقسم إلى :الانسولين لعلاج مرض السكر

يحتاج كل شخص مصاب بداء السكر من النوع الأول إلى تناول الأنسولين كدواء، وينطبق الأمر نفسه على بعض الأشخاص المصابين بداء السكر من النوع الثاني، وبعض النساء المصابات بداء سكر الحمل، وبعض الأشخاص المصابين بأنواع أخرى من داء السكر.

يساعدك الأنسولين على إدارة مستويات السكر في الدم ويساعد في منع المشاكل الصحية الخطيرة قصيرة الأمد أو طويلة الأمد والمعروفة باسم مضاعفات مرض السكر.

تناول الأكل صحي وعلاج مرض السكر

يعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن جزءًا مهمًا من إدارة مرض السكري، اتباع نظام غذائي متوازن سيسمح لك بإدارة مستويات السكر في الدم ويساعدك على الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة النشاط البدنى مفيد لمرضى السكر

النشاط البدني مهم لمرضى السكر، سواء كنت تشعر بالقدرة على الركض أو السباحة، أو كنت قادرًا على القيام ببعض تمارين شد الذراعين أو المشي في مكانك أثناء غليان الماء، فإن كل هذا يحدث فرقًا.

هناك العديد من أنواع تقنيات مرض السكر المختلفة، مثل مضخات الأنسولين وأجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة، والتي يمكن أن تكون جزءًا مهمًا من كيفية إدارة بعض الأشخاص لمرض السكر لديهم.

جراحة إنقاص الوزن لعلاج مرض السكر

تعتبر جراحة إنقاص الوزن، والتي تسمى أيضًا جراحة علاج السمنة، علاجًا لمرض السكر من النوع 2، وهناك أدلة قوية على أنها طريقة فعالة لجعل مرض السكر من النوع 2 الخاص بك في حالة هدوء على المدى الطويل.

الشفاء من مرض السكر من النوع الثاني

هناك العديد من الطرق للدخول في مرحلة الشفاء من مرض السكر من النوع الثاني، والتي تحدث عندما ينخفض مستوى السكر في الدم على المدى الطويل إلى ما دون مستوى السكر ويبقى هناك لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، دون الحاجة إلى أدوية خفض الجلوكوز.

العلاج المناعي لمرض السكر

العلاجات المناعية هي علاجات جديدة تعمل على إعادة برمجة الجهاز المناعي بحيث يتوقف عن مهاجمة الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس وتدميرها، ويتم اختبار هذه العلاجات في التجارب السريرية وقد تمنحنا وسيلة لوقف مرض السكري من النوع الأول أو منع الإصابة به بالكامل.

الدعم العاطفي

لا يؤثر مرض السكر عليك جسديًا فقط، بل يمكن أن يؤثر عليك عاطفيًا أيضًا.

سواء تم تشخيصك للتو أو كنت تعاني من مرض السكري لفترة طويلة، فقد تحتاج إلى الدعم لجميع المشاعر التي تشعر بها، قد يكون هذا في صورة ضغوط أو شعور بالإحباط أو الاكتئاب أو الإرهاق.