شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون تأخر الدورة الشهرية مقلقا؟ والان مع تفاصيل الخبر

قد تتعرض بعض النساء لتأخر الدورة الشهرية، وفى بعد الأحيان يكون ذلك علامة على وجود مشكلة صحية، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي وفقا لموقع healthline.

تأخر الدورة الشهرية يمكن أن يكون مقلقًا في بعض الحالات ومنها تأخر الدورة الشهرية لمدة تزيد عن 35-40 يومًا، وأيضا عدم نزول الدورة الشهرية لمدة تزيد عن 3-6 أشهر، نزول الدورة الشهرية بانتظام ثم التوقف المفاجئ، ونزول الدورة الشهرية مع ألم شديد أو نزيف مفرط، ووجود أعراض أخرى مثل آلام في البطن، الغثيان، أو التقيؤ.

أسباب تأخر الدورة الشهرية:

1. الحمل.

2. مشاكل في الغدة الدرقية.

3. مشاكل في الغدة النخامية.

4. السمنة أو النحافة الشديدة.

5. التوتر والضغط النفسي.

6. التمارين الرياضية الشديدة.

7. مشاكل في المبايض.

8. السرطان.

9. التهاب الحوض.

10. العدوى بالفيروسات أو البكتيريا.

متي يصبح تاخر الدورة الشهرية خطرا على صحة النساء؟

أكد التقرير أن النساء تحت سن 35 عامًا وفوق 40 عاما هن الاكثر عرضة، كما أن النساء ذوات التاريخ الطبي للعقم أو الإجهاض، واصحاب التاريخ الطبي لمرض السكري أو السمنة، والنساء الذين يتعاطون الأدوية المسببة لتأخر الدورة الشهرية.

وتتعرض بعض النساء المصابة بتأخر الدورة الشهرية، إلى بعض الأعراض التي يجب استشارة الطبيب ومنها:

1. ألم شديد في البطن.

2. نزيف مفرط.

3. حرارة مرتفعة.

4. غثيان وتقيؤ.

5. آلام في الظهر أو الفخذين.

6. تغيرات في الوزن.

7. تغيرات في الشهية.

8. التعب الشديد.

قدم للتقرير بعض النصائح الوقاية من التعرض لتاخر الدورة الشهرية ومنها:

1. الحفاظ على وزن صحي.

2. ممارسة الرياضة بانتظام.

3. تناول الطعام الصحي.

4. الحفاظ على نظام نوم منتظم.

5. تجنب التوتر والضغط النفسي.

6. استشارة الطبيب بانتظام.