وزير الاتصالات الإسرائيلي: مستقبل أبواب القدس هو أن تصل إلى أبواب دمشق

ذكر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي مقتبسا مقولات دينية أن "مستقبل أبواب القدس التي تنير دربنا هو أن تصل حتى أبواب دمشق"، وفق تعبيره.

وأضاف كرعي في تصريح بعد مشاركته مستوطنين متطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى أنه قام بأداء الصلاة اليوم في أنفاق ساحة ما سماه حائط المبكى (في إشارة إلى حائط البراق، وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى)، وقام بالصلاة لعودة كل الأسرى الإسرائيليين.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وقاموا بأداء طقوس تلمودية في رابع أيام ما يعرف بـ"عيد الأنوار" (الحانوكاه).

وتأتي تصريحات كرعي -التي أشار فيها إلى أبواب دمشق- في وقت توغلت فيه قوات إسرائيلية خلال الشهر الحالي في جنوب سوريا وتستمر بشن غارات على مواقع عسكرية مختلفة.