شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية» توقع عقدا مع الهيئة العامة للطرق بـ694.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية