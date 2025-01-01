شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية» توقع عقدا مع الهيئة العامة للطرق بـ694.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة العربية للتعهدات الفنية، اليوم، عقدا مع الهيئة العامة للطرق.
وكانت الشركة العربية للتعهدات الفنية قد أعلنت في تاريخ 24-11-2024م الموافق 22-05-1446هـ، حصولها على ترسية فرصة الإعلانات على الطرق بين المدن في المملكة العربية السعودية وذلك لمدة 10 سنوات.
وأفادت بأن قيمة العقد: مشاركة دخل – القيمة الإجمالية للإيرادات المتوقعة 694,313,824 ريال.
وأشارت إلى أن العقد يتضمن: إعلانات متميزة وجذابة تحسن جمالية المشهد الحضري من خلال تصميم لوحات إعلانات مميزة تتماشى مع المعايير البيئية، مثل الإعلانات الرقمية والتفاعلية والتي تتسع لعدد أكبر من الإعلانات.
ويمثل هذا العقد خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الإعلانات الخارجية في هذه الطرق تحديداً، وتعزز التجربة البصرية للسائقين والركاب والمسافرين على هذه الطرق.
ولفتت إلى أن مواقع تنفيذ الأعمال والخدمات: طريق الرياض الدمام، طريق مطار الدمام، طريق الدمام سلوى، طريق الرياض القصيم، طريق بريدة البكيرية، طريق الخرج القديم، طريق الخرج الجديد، طريق الدلم، طريق الرياض جدة، طريق مكة المدينة المنورة، طريق جدة مكة.
ويبلغ عدد اجمالي الأصول الإعلانية 274 أصل موزعة ما بين: 165 لوحة يونيبول خلال السنة الأولى، و6 لوحات هوردينق خلال السنة الأولى، و68 جسرا خلال السنة الأولى، و35 لوحة يونيبول خلال السنة السادسة.
وبحسب الشركة، سينعكس الأثر المالي في الربع الثاني من عام 2025.
وكانت الشركة العربية للتعهدات الفنية قد أعلنت في تاريخ 24-11-2024م الموافق 22-05-1446هـ، حصولها على ترسية فرصة الإعلانات على الطرق بين المدن في المملكة العربية السعودية وذلك لمدة 10 سنوات.
وأفادت بأن قيمة العقد: مشاركة دخل – القيمة الإجمالية للإيرادات المتوقعة 694,313,824 ريال.
وأشارت إلى أن العقد يتضمن: إعلانات متميزة وجذابة تحسن جمالية المشهد الحضري من خلال تصميم لوحات إعلانات مميزة تتماشى مع المعايير البيئية، مثل الإعلانات الرقمية والتفاعلية والتي تتسع لعدد أكبر من الإعلانات.
ويمثل هذا العقد خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الإعلانات الخارجية في هذه الطرق تحديداً، وتعزز التجربة البصرية للسائقين والركاب والمسافرين على هذه الطرق.
ولفتت إلى أن مواقع تنفيذ الأعمال والخدمات: طريق الرياض الدمام، طريق مطار الدمام، طريق الدمام سلوى، طريق الرياض القصيم، طريق بريدة البكيرية، طريق الخرج القديم، طريق الخرج الجديد، طريق الدلم، طريق الرياض جدة، طريق مكة المدينة المنورة، طريق جدة مكة.
ويبلغ عدد اجمالي الأصول الإعلانية 274 أصل موزعة ما بين: 165 لوحة يونيبول خلال السنة الأولى، و6 لوحات هوردينق خلال السنة الأولى، و68 جسرا خلال السنة الأولى، و35 لوحة يونيبول خلال السنة السادسة.
وبحسب الشركة، سينعكس الأثر المالي في الربع الثاني من عام 2025.