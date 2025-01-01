الاقتصاد

«غاز» تتلقى خطابا من أرامكو بتعديل أسعار الغاز الطبيعي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقت شركة توزيع الغاز الطبيعي خطابا من شركة أرامكو بشأن تعديل أسعار الغاز الطبيعي اعتباراً من 1 يناير 2025 م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن التعديلات الحالية سيكون لها أثرا ماليا في ارتفاع حجم الإيرادات السنوية دون أي أثر جوهري على صافي أرباح الشركة خلال الفترة القادمة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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