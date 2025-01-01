شكرا لقرائتكم خبر عن «غاز» تتلقى خطابا من أرامكو بتعديل أسعار الغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة توزيع الغاز الطبيعي خطابا من شركة أرامكو بشأن تعديل أسعار الغاز الطبيعي اعتباراً من 1 يناير 2025 م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعديلات الحالية سيكون لها أثرا ماليا في ارتفاع حجم الإيرادات السنوية دون أي أثر جوهري على صافي أرباح الشركة خلال الفترة القادمة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعديلات الحالية سيكون لها أثرا ماليا في ارتفاع حجم الإيرادات السنوية دون أي أثر جوهري على صافي أرباح الشركة خلال الفترة القادمة.