شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم أطفال.. ارتفاع عدد شهداء مخيمي البريج وجباليا بغزة إلى 17 والان نبدء بالتفاصيل

الضفة الغربية

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم، على مخيمي البريج وجباليا إلى 17 شهيدًا وعشرات الجرحى، بينهم أطفال ونساء.في السياق، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على مناطق واسعة في مخيم البريج وسط القطاع، وسط عمليات نزوح آلاف العائلات الفلسطينية في المخيم.كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال على مدينتي دير البلح وخان يونس جنوب قطاع غزة.وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المدن والبلدات الفلسطينية، وداهمت عشرات المنازل، تخلل ذلك مواجهات في بعض المناطق، واعتقال عدد من الفلسطينيين.