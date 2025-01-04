شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: إسرائيل تدرس تخفيض إدخال المساعدات إلى غزة مع تولى ترامب منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر، إن إسرائيل تدرس تخفيض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تولي ترامب منصبه.

يذكرأن، حثت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، حركة "حماس" الفلسطينية، على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، من شأنه السماح بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين فى قطاع غزة، بحسب ما قاله جون كيربى، المُتحدث باسم مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض، بحسب القاهرة الإخبارية.

ورحب البيت الأبيض بقرار إسرائيل إرسال فريق آخر إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات، مُشيرًا إلى أن قرار وقف إطلاق النار في غزة أمر ضرورى يمكن تحقيقه.

ويعمل الوسطاء فى مصر وقطر مع طواقم فنية من "حماس" وإسرائيل لإتمام اتفاق صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وفي 7 أكتوبر 2023، شنت "حماس" هجومًا مفاجئًا على المستوطنات الإسرائيلية أدى إلى مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين، واختطاف عدد كبير من المحتجزين، بينهم مدنيون وعسكريون.

وردّت إسرائيل بشن عملية عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة، تضمنت غارات جوية مكثفة وقصفًا مستمرًا حتى اليوم، أسفر عن دمار كبير وأزمة إنسانية حادة، فضلًا عن استشهاد 45,658 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,583 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.