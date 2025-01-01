شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي مقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتزم بنك الرياض إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي من خلال الطرح الخاص داخل المملكة العربية السعودية بموجب برنامجه لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 10 مليارات ريال.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إنه عين شركة الرياض المالية كمدير رئيسي وحيد فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
ونوه بتحديد القيمة وشروط طرح الصكوك في مرحلة لاحقة بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأفاد بأن الهدف من الطرح: تعزيز قاعدة رأس مال البنك ولأغراض مصرفية عامة.
ويخضع الطرح المحتمل لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إنه عين شركة الرياض المالية كمدير رئيسي وحيد فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
ونوه بتحديد القيمة وشروط طرح الصكوك في مرحلة لاحقة بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأفاد بأن الهدف من الطرح: تعزيز قاعدة رأس مال البنك ولأغراض مصرفية عامة.
ويخضع الطرح المحتمل لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.