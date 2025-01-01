شكرا لقرائتكم خبر عن «باتك»: ترسية مشروع لصالح شركة تابعة مع وزارة النقل بـ96.19 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، ترسية مشروع الحراسات الأمنية لقطار الحرمين السريع والدوريات الأمنية لصالح الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو" (إحدى الشركات التابعة لباتك) مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 96.192 مليون ريال.
وأضافت أن المشروع يتضمن: تقديم خدمات الامن الصناعي على المرافق وتقديم الدوريات الأمنية على امتداد الخطوط الحديدية ما بين مكة المكرمة والمدنية المنورة مرورا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وفقا لخطة العمل المعتمدة من الشركة السعودية للخطوط الحديدية (SAR) ووفقاً لمتطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي (HCIS) وعلى مدار الساعة وطوال مدة العقد لجميع المواقع المحددة كما تشمل تأمين العناصر المدربة والمؤهلة والمعدات والأجهزة والأدوات ومدة التنفيذ (3) سنوات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 96.192 مليون ريال.
وأضافت أن المشروع يتضمن: تقديم خدمات الامن الصناعي على المرافق وتقديم الدوريات الأمنية على امتداد الخطوط الحديدية ما بين مكة المكرمة والمدنية المنورة مرورا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وفقا لخطة العمل المعتمدة من الشركة السعودية للخطوط الحديدية (SAR) ووفقاً لمتطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي (HCIS) وعلى مدار الساعة وطوال مدة العقد لجميع المواقع المحددة كما تشمل تأمين العناصر المدربة والمؤهلة والمعدات والأجهزة والأدوات ومدة التنفيذ (3) سنوات.