شكرا لقرائتكم خبر عن «باتك»: ترسية مشروع لصالح شركة تابعة مع وزارة النقل بـ96.19 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.