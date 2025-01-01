شكرا لقرائتكم خبر عن «أماك»: إجراء الصيانة المجدولة لمصنعي معالجة مركزات النحاس والزنك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) إجراء صيانة دورية مجدولة وإغلاق مصنع معالجة منجم المصانع، ومصنع معالجة منجم معيض، وذلك اعتباراً من تاريخ 7 رجب 1446 هـ الموافق 7 يناير 2025 م والتي ستستمر لمدة 5 أسابيع.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن أن منتجات المصنعين هي مركزات النحاس ومركزات الزنك.
ويأتي هذا الإغلاق الدوري المجدول للصيانة وفقًا لخطة عمل الشركة لعام 2025م، وسيُسهم هذا الإجراء في تعزيز موثوقية المصانع، مما يدعم تحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.
وسيعتمد الأثر المالي على المدة الفعلية للصيانة ومتوسط أسعار بيع المعادن، فيما سينعكس الأثر المالي على النتائج المالية للربع الأول من عام 2025م.
وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات بهذا الشأن.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن أن منتجات المصنعين هي مركزات النحاس ومركزات الزنك.
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وسيعتمد الأثر المالي على المدة الفعلية للصيانة ومتوسط أسعار بيع المعادن، فيما سينعكس الأثر المالي على النتائج المالية للربع الأول من عام 2025م.
وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات بهذا الشأن.