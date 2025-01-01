شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الرياض» تتسلم إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تأثير هذا التعديل سيكون ارتفاع في تكلفة الإنتاج، علماً بأنه جار العمل على احتساب الأثر المالي المتوقع وسيتم الإعلان عنه فور اكتماله، كما أن الشركة ستستمر على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل.

تجدر الإشارة إلى أن الأثر المالي لذلك التعديل سيظهر ابتداءاً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2025م. الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة أسمنت الرياض، إشعارا من شركة أرامكو السعودية بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج ابتداءاً من 01-01-2025م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تأثير هذا التعديل سيكون ارتفاع في تكلفة الإنتاج، علماً بأنه جار العمل على احتساب الأثر المالي المتوقع وسيتم الإعلان عنه فور اكتماله، كما أن الشركة ستستمر على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل.تجدر الإشارة إلى أن الأثر المالي لذلك التعديل سيظهر ابتداءاً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2025م.