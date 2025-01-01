الاقتصاد

«أسمنت العربية»: 10% ارتفاعا في كلفة الإنتاج من تعديل أسعار الوقود

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت العربية»: 10% ارتفاعا في كلفة الإنتاج من تعديل أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة الأسمنت العربية، اليوم، إشعاراً من شركة الزيت العربية (أرامكو السعودية) بتعديل أسعار بيع منتجات الوقود المستخدمة في إنتاج الأسمنت اعتباراً من 01-01-2025 م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الأثر المالي المباشر يقدر بارتفاع بحوالي 10% في تكلفة الإنتاج.
وشدتت الشركة على أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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