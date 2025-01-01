شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت العربية»: 10% ارتفاعا في كلفة الإنتاج من تعديل أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الأثر المالي المباشر يقدر بارتفاع بحوالي 10% في تكلفة الإنتاج.

وشدتت الشركة على أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية. الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة الأسمنت العربية، اليوم، إشعاراً من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بتعديل أسعار بيع منتجات الوقود المستخدمة في إنتاج الأسمنت اعتباراً من 01-01-2025 م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الأثر المالي المباشر يقدر بارتفاع بحوالي 10% في تكلفة الإنتاج.وشدتت الشركة على أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية.