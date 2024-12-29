الامارات | أسباب تحطم الطائرة الكورية بين الاصطدام بطائر وحالة من الغموض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبراء اليوم (الأحد) أن حالة من الغموض تحيط بحادث تحطم الطائرة الأكثر إزهاقاً للأرواح في كوريا الجنوبية، مشككين في إشارات أولية إلى أن الاصطدام بطائر ربما يكون قد تسبب في إسقاط الطائرة 7سي2216 التابعة لشركة جيجو إير. ولم يتم بعد التوصل إلى إجابات لتساؤلات أثارها هبوط الطائرة دون عجلات وتوقيت هبوط الطائرة ذات المحركين، وهي من طراز بوينج 737-800، في مطار موان الدولي، وما تردد حول احتمالية اصطدامها بطائر.

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية الطائرة وهي تنزلق على المدرج دون عجلات هبوط ثم تصطدم بجدار لتتحول إلى كرة من لهب وحطام.

وتساءل رئيس تحرير «إيرلاينز نيوز» جيفري توماس: «لماذا لم تطلق فرق الإطفاء الرغوة على المدرج؟ لماذا لم تكن الفرق موجودة عندما هبطت الطائرة؟ ولماذا هبطت الطائرة على هذا البعد من المدرج؟ وما السبب وراء وجود جدار من الطوب في نهاية المدرج؟».

وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إنهم يحققون في أسباب تحطم الطائرة، بما في ذلك احتمال اصطدامها بطائر، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها تقريباً وعددهم 181 شخصاً.

وذكر مسؤولون في كوريا الجنوبية اليوم أن أبراج المراقبة أصدرت تحذيراً من تحليق أسراب طيور وبعد دقائق طلب الطياران المساعدة وأبلغا عن حالة طارئة بنداء استغاثة وحاولا الهبوط، لكن لم يتضح ما إذا كانت الطائرة قد اصطدمت بأي طيور.

وذكر خبراء أن من غير المرجح أن يؤدي اصطدام طائر بالطائرة إلى خلل في عمل معدات الهبوط.

وقال جيفري توماس: «إن اصطدام طيور بالطائرات ليس بالأمر غير المعتاد».

فيما أكد خبير سلامة الطيران الأسترالي جيفري ديل: «لم أصادف قط اصطدام طائر بطائرة يمنع فتح عجلات الهبوط».

وتعزى العديد من الحوادث الجوية في العالم، رغم أن معظمها كان طفيفاً، إلى الاصطدام بالطيور، الأمر الذي قد يكون أدى إلى تحطم طائرة ركاب اليوم أثناء هبوطها في كوريا الجنوبية.

ومنذ 1988، أودى اصطدام طائرات بالطيور بـ262 شخصاً وتسبب بتدمير 250 طائرة في أنحاء العالم، بحسب مجموعة المخاطر المتعلقة بالحياة البرية والتابعة لهيئة الطيران الأسترالية.

ولا تشمل هذه الحصيلة حادث الطائرة الكورية. وبات هذا النوع من الحوادث يتكرر مع تزايد عدد الرحلات الجوية. ففي الولايات المتحدة وحدها، تم الإبلاغ عن 291600 حادث بين حيوانات برية وطائرات مدنية بين عامي 1990 و2023، بحسب قاعدة بيانات أنشأتها إدارة الطيران الفيدرالية.

وفي فرنسا، سجلت المديرية العامة للطيران المدني 600 حادث سنوياً خلال رحلات تجارية. وأوقعت هذه الحوادث كل عام أضراراً بالطائرات تتجاوز قيمتها 1,2 مليار دولار، بحسب المجموعة الأسترالية.

ونادراً ما تسجل حوادث أثناء التحليق لكنها ممكنة، ففي فرنسا تحطمت طائرة ركاب في عام 2021 في منطقة سين إيه مارن في ضواحي باريس بعد اصطدامها بطائر الغاق خلال تحليقها.

ويعود أحد أشهر حوادث الطيران الناجمة عن الاصطدام بالطيور إلى يناير 2009، عندما تمكن قائد طائرة من طراز إيرباص A320 تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية وتقل 155 راكباً، من الهبوط على نهر هدسون في نيويورك بعد اصطدامه بمجموعة من طيور الأوز البرية.