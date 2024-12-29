الامارات | شرطة الشارقة تعلن خطتها لاستقبال العام الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بالإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني، جاهزيتها الكاملة لاستقبال العام الميلادي الجديد 2025، من خلال خطة أمنية مرورية شاملة تعزيزا لجودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان في الإمارة.

وقال العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات والدعم الأمني، إن الخطة الأمنية تتضمن تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في جميع مناطق الإمارة، مع التركيز على المواقع الحيوية ومناطق الفعاليات والاحتفالات الرئيسية وإطلاق الألعاب النارية في كورنيش الحيرة، وكورنيش البحيرة، وكورنيش خورفكان، والمرافق العامة، ومراقبة عبور المركبات على الطرق الخارجية، لضمان انسيابية الحركة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة للجميع.

وأكد تسخير شرطة الشارقة لكل مواردها وأحدث تقنياتها الذكية، لدعم العمليات الأمنية المرورية بما في ذلك أنظمة المراقبة والاتصال المتقدمة بهدف تعزيز كفاءة الاستجابة السريعة للحالات الطارئة على مدار الساعة، بجانب التنسيق الوثيق مع الشركاء الإستراتيجيين وهم بلدية مدينة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة وشركة رافد لحلول المركبات، لتحقيق الأهداف المنشودة.

ودعا مدير عام الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني، الجمهور إلى التعاون مع رجال الأمن المتواجدين في مواقع الاحتفالات واتباع إرشاداتهم وتوجيهاتهم وتعليماتهم المرورية حفاظاً على سلامتهم وتفادياً لوقوع الازدحامات، مؤكداً استعداد جميع الفرق وجاهزيتهم لتلقي الشكاوى والبلاغات على الرقم (999) للبلاغات الطارئة و(901) للبلاغات غير الطارئة والتعامل معها بحرفية تامة تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية.