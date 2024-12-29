الجيش الإسرائيلي قطع الطريق بين الطيبة ودير سريان قرب مركز الدفاع المدني القديم

ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "الجيش الإسرائيلي قطع الطّريق بين الطيبة ودير سريان، قرب مركز الدفاع المدني القديم، ثمّ تمركز هناك".
وكان قد أفاد مراسل "النشرة"، في وقت سابق اليوم، بأنّ "القوّات الإسرائيليّة تقدّمت باتجاه بلدة الطيبة وصولًا إلى أطراف دير سريان".
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