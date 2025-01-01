شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تدريب 37649 معلمة بالروضة وتسليم 700 ألف تابلت خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه فى إطار خطة تطوير مرحلة رياض الأطفال بالتعاون مع وحدة دعم مشروع وإصلاح التعليم، تم تدريب 37649 معلمة وموجهة، بإجمالى 70% من كادر رياض الأطفال، وذلك على حقيبتى استراتيجيات التدريس والتعلم القائم على اللعب خلال العام 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه جرى رفع وتحسين الممارسات التربوية لمعلمات وموجهات رياض الأطفال من خلال تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للروضات بمديريات (القاهرة – الشرقية – الدقهلية – الإسماعيلية – بنى سويف- الغربية)، مع توفير 700 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام بالعام الدراسى 2024/2025.

وحددت الوزارة إجراءات تسليم التابلت وفقا لعدد من المحددات والشروط التى تضمن تحسين البنية الرقمية وتزويد المتعلمين والمعلمين والفصول بمواد التعلم اللازمة من خلال تجهيز البنية التكنولوجية لربط الإدارات والمديريات التعليمية، وتجهيز ربط مدارس الثانوى العام بالشبكات، ودعم نظام الحماية الجديدCisco Umbrella، وجرى تسليم الأجهزة من المديريات إلى الإدارات التعليمية ثم المدارس الثانوية وفق أعداد الطلاب المستهدفة فى كل إدارة تعليمية ومدرسة.