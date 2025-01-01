شكرا لقرائتكم خبر عن أسوق المال الإماراتية تضيف 257 مليار درهم إلى قيمتها السوقية فى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت أسواق المال الإماراتية عام 2024 بإضافة نحو 257 مليار درهم إلى قيمتها السوقية، مدفوعا بالأداء الإيجابي للاقتصاد بشكل عام وانعكاسه على أداء الشركات المدرجة ومكاسبها، وجاذبية الأسواق المحلية للسيولة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والطروحات الأولية التي شهدها العام.



وتخطت القيمة السوقية لأسهم سوقي "دبي وأبوظبي"، 3.905 تريليون درهم نهاية العام الجاري مقارنة بنحو 3.648 تريليون درهم نهاية العام السابق 2023، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ونمت القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.998 تريليون درهم نهاية جلسة الثلاثاء، مقارنة بآخر جلسات السوق في 2023 حين بلغت القيمة السوقية نحو 2.961 تريليون درهم.

وعزز سوق دبي المالي رأسماله السوقي ليصل إلى 906.912 مليار درهم نهاية العام الجاري 2024 مقارنة بنحو 687.5 مليار درهم نهاية العام السابق.

وفيما يخص التداولات، فقد جذبت الأسواق الإماراتية خلال العام الجاري أكثر من 449 مليار درهم، موزعة بنحو 342.4 في سوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 106.7 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال العام ما يزيد عن 142 مليار سهم، بواقع 90.16 مليار سهم في أبوظبي، و51.85 مليار سهم في دبي، فيما جرت التداولات عبر أكثر من 7.2 مليون صفقة موزعة بواقع 4.655 مليون في أبوظبي و2.55 مليون في دبي.

وفي ختام جلسات عام 2024، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" جلسته عند مستوى 9419 نقطة، فيما اختتم المؤشر العام لسوق دبي المالي جلسته فوق مستوى 5158 نقطة.