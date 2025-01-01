شكرا لقرائتكم خبر عن "فرسان الشرق" تستهل العام الجديد بعرض أول لـ ست الحسن فى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيمانا من الثقافة المصرية بأهمية إلقاء الضوء على جوانب الفلكلور لتعزيز الهوية، وضمن خطط دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد الهادفة لتطوير العمل الإبداعى، تستهل فرقة فرسان الشرق للتراث عام 2025 بإنتاجها الجديد عرض "ست الحسن " تصميم وإخراج الدكتور عصام عزت، دراما محمد زناتي والمخرج المنفذ كريمة بدير وذلك لمدة 3 ليالٍ متتالية تبدأ فى الثامنة مساء الخميس والجمعة والسبت 2 ، 3 ، 4 يناير على مسرح الجمهورية.

العرض تصميم ديكور وأزياء الدكتور أحمد عبد الله تصميم إضاءة رضا إبراهيم، ويتناول القصة التراثية الشهيرة التى يحمل العرض اسمها "ست الحسن"، والتى تمثل إحدى الروايات الفلكلورية التى تناقلتها الأجيال عبر العصور برؤية فنية جديدة ومبتكرة.

يؤدى الشخصيات الرئيسية فاطمة الشبراوى فى دور ست الحسن، نادر جمال بالتبادل مع عبد الرحمن دسوقى فى دور الغراب، نوران سيف بالتبادل مع محمد هلال ودنيا محمد وإبراهيم خالد فى دور أمنا الغولة، نور الدين عمر متولى فى دور الشاطر حسن.

يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث يشرف عليها حالياً المدير الفنى الدكتور عصام عزت، أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أولى أعمالها عام 2009 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وأعجاب الجمهور، شاركت الفرقة فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية وحصلت على جائزة أحسن عرض وأحسن تمثيل بمهرجان المسرح الحر بالأردن، عن عرض بهية عام 2019 وحققت العديد من النجاحات المميزة.