شكرا لقرائتكم خبر عن "الواسطة" تُحول طالب فى إحدى المدارس من "مجنى عليه" لـ"جانى".. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "جرائم داخل محراب العلم.. (الواسطة) تُحول طالب فى إحدى المدارس من (مجنى عليه) لـ(جانى)"، استعرض خلاله أزمة التلويح والتهديد بالواسطة بين الطلبة في المدارس الخاصة، خاصة وأن الآباء يعمدون إلى اختيار أفضل المدراس لتعليم أبنائهم، لذا قد يلجأ البعض إلى المدارس الخاصة اعتقاداً منه بأنه يختار لإبنه الأفضل، هكذا يظن البعض حتى يصطدم بالواقع المرير، وهو ما حدث مع أحد طلاب الصف الثانى الإعدادى داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة أسيوط الجديدة، والذى تفاجأ حال وجوده داخل الفصل بأحد الطلاب يتعدى عليه بالضرب داخل الفصل، وأثناء حصة دراسية حتى أفقده الوعى ونزف من أنفه فى غياب تام من مدرسة الحصة.

إلا أن ذلك لم يمنع الطالب المُعتدى من موالاة التعدى على الطالب المجنى عليه حتى أصابه بارتجاج فى المخ – كما كشف التقرير الطبي – إلا أن الواسطة في المدارس الخاصة وغيرها يكون لها رأى آخر حينما تتدخل، فعقب علم إدارة المدرسة بالواقعة رفضوا طلب الإسعاف للطالب المُصاب خوفا من المسئولية الجنائية، وتركوه وحيداً مع أمن المدرسة لحين وصول (ولى أمره)، والذى أخذ نجله وتوجه به إلى مستشفى الهيئة العامة للتأمين الصحى والتي شكلت لجنة طبية لعمل الفحوصات اللازمة والتي أظهرت النتيجة سالفة الذكر.

وفى تلك الأثناء - قام (ولى الأمر) بالتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بالواقعة حتى جُن جنون إدارة المدرسة التى قامت فور علمها بتحرير محضر بالواقعة بمساومة (ولى الأمر)، ليتنازل عن البلاغ وإلا سيتم البطش بنجله، باعتبار أن الطالب المُعتدى ابن ناس مُهمين، وعند تمسك (ولى الأمر) بحق نجله القانونى قامت إدارة المدرسة بإصدار قرار فصل لنجله لمدة يومين، وعندما توجه الطالب إلى اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبى والتى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ ومنحته إجازة مرضية تم إخطار المدرسة بها، فقامت المدرسة ورغم حصول الطالب على إجازة مرضية بعمل إنذار تغيب للطالب فى نفس أيام الإجازة المرضية.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"الواسطة" تُحول طالب فى إحدى المدارس من "مجنى عليه" لـ"جانى".. وارتكاب جرائم جنائية داخل محراب العلم.. وتقرير الكشف الطبى يُثبت إصابة الطالب بنزيف وارتجاج فى المخ على يد زميله.. وفصل الطالب المجنى عليه 3 أيام

برلمانى