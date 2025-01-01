شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. مكونات بسيطة تساعدك في الحصول على أسنان نظيفة وبيضاء والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على أسنان صحية أمر في غاية الأهمية ليس فقط للحصول على مظهر جذاب ولكن هو أمر ضرورى أيضًا للحفاظ على صحتنا بشكل عام، وعلى الرغم من أن تنظيف الأسنان بالفرشاة وخيط الأسنان يُنصح به كثيرًا، إلا أن هناك علاجات بسيطة وطبيعية يمكنك استخدامها للحفاظ على صحة الأسنان واللثة عن طريق تقليل نمو البكتيريا ودعم نظافة الأسنان، ويسمح لك اتباع هذه العادات البسيطة بالحفاظ على ابتسامتك مشرقة دون استخدام مواد كيميائية قاسية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 4 عادات صحية بسيطة للحفاظ على أسنان بيضاء وصحية:فرك الأسنان واللثة باستخدام التوابل لقتل البكتيريا

هل تعلم أن التوابل التي تستخدمها في الطهي يمكن أن تكون أيضًا أدوات فعالة لصحة الأسنان؟ حيث يمكن لمزيج من التوابل المحددة أن يستخدم لتنظيف الأسنان بشكل طبيعي، حيث تتمتع المكونات مثل القرنفل والقرفة والحبهان بخصائص مضادة للميكروبات قوية، وتساعد هذه التوابل على إزالة طبقة البلاك المتراكمة على الأسنان وتمنع التسوس وتقتل الجراثيم الضارة، فقط امزج كمية صغيرة من هذه التوابل المطحونة بالماء لعمل عجينة، ثم افركها برفق على الأسنان واللثة.

تنظيف اللسان

اللسان منطقة مهملة في الفم، ويمكن أن تتراكم البكتيريا وجزيئات الطعام على اللسان، مما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة وضعف صحة الأسنان، وللتخلص من أي تراكم على اللسان، يمكنك كشط اللسان بلطف من الجزء الخلفي إلى الأمام باستخدام مكشطة لسان من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس، وهذه العادة البسيطة لا تعمل على تحسين رائحة الفم فحسب، بل تمنع أيضًا تكوين البكتيريا، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل الأسنان، ويعمل تنظيف اللسان بانتظام على تحسين صحة الأسنان ويدعم بيئة فم صحية.

سحب الزيت

يعد سحب الزيت من الممارسات القديمة، حيث والتي تعتمد على المضمضة بالزيت للتخلص من السموم والكائنات الحية الدقيقة في الفم، وقد تم استخدام هذا النهج تقليديًا باستخدام زيت السمسم أو جوز الهند، ووفقًا لدراسة نُشرت في عام 2017، يمكن لهذه الممارسة أن تخفض إجمالي عدد البكتيريا الفموية بالإضافة إلى تخفيف طبقات البلاك والوقاية من أمراض ومشاكل اللثة، خاصة أن الزيت يعمل على إزالة البكتيريا الضارة من الفم، ويقلل من طبقة البلاك، ويمكنه حتى تبييض أسنانك بمرور الوقت، فقط قُم بالمضمضة باستخدام ملعقة كبيرة من الزيت في فمك لمدة 10-15 دقيقة قبل بصقها، وقد يبدو هذا غريبًا، لكن العديد من الأشخاص الذين يمارسون سحب الزيت يؤكدون فعاليته في تحسين صحة الفم وتقليل الالتهاب.