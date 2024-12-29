الحريفة 2 والهوى سلطان يدخلان قائمة أعلى الأفلام دخلاً في مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - نجاح جماهيري ضخم، حققه فيلما "الهوى سلطان" بطولة الثنائي منة شلبي وأحمد داود، والجزء الثاني من "الحريفة"، وهو الأمر الذي انعكس على ترتيبهما في شباك التذاكر، ونجاحهما في دخول قائمة أعلى الأفلام دخلاً في تاريخ السينما المصرية.

80 مليون جنيه إيرادات في 8 أسابيع

أبطال وقصة "الهوى سلطان"

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"الحريفة 2" يحقق قرابة الـ93 مليون جنيه

بعد نحو 8 أسابيع على طرحفي دور العرض، حصد أكثر من 80 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري، وبذلك يدخل قائمة الأفلام الأعلى دخلاً، ويحتل المركز السابع، متفوقاً على فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، والذي جمع 79.1 مليون جنيه.بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداثه حول علاقة صداقة عميقة بين سارة وعلي تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية. مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد في الآخر الصديق المثالي ولكن مع مرور الوقت، تبدأ الأمور في التغير ونرى أحداثاً شيقة في إطار من الرومانسية والكوميديا.أماوالذي يُنافس في صالات السينما منذ شهر فقط، حظى بإقبالٍ جماهيريٍ كبير، وحقق أرقاماً ضخمة، إذ بلغ إجمالي الإيرادات التي حققها منذ طرحه، نحو 93 مليون جنيه، ليُزيح فيلم "إكس مراتي" بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل، من المركز السادس، ويقترب من الصعود إلى الترتيب الخامس في القائمة، وحينها يتفوق على إيرادات الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق".

"الحريفة 2" بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة ودونا إمام، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وضيوف الشرف آسر ياسين، أحمد فهمي، نجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق أيمن الكاشف، وتدور الأحداث حول "ماجد" الذي يواصل مع أصدقائه وزملائه خوض المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة.

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ويأتي ذلك، بخلاف وجود الجزء الأول منفي تلك القائمة أيضاً، حيث يحتل المركز الـ12 تقريباً، كونه حقق إيرادات بلغت 73.6 مليون جنيه، الأمر الذي شكّل مفاجأة كبيرة لصُنّاع العمل آنذاك.

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