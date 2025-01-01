شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان: أول مرة أقدم عمل صعيدي في "حكيم باشا" وحاسس كأني أول مرة أمثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم مصطفى شعبان، أن مسلسل "حكيم باشا" هو مسلسل صعيدي ولأول مرة يقدم عمل صعيدي وتحدي كبير بالنسبة له، قائلا: "كنت خايف في الاول من التجربة وبعدين بقيت مستمتع بالحالة وأتمنى مجهودها يلاقي قبول عند الناس".

وأوضح مصطفى شعبان، خلال سهرة خاصة مع الاعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، أن الدراما الصعيدية صعبة جدا وفي تاريخ الدراما هناك أعمال كثيرة صعيدي ولكن لم تخلد كلها، مضيفا: "مش كل أعمال الصعيد اللي اتعملت كلها نورت وعدد محدود اللي نور مع الناس وهي صعبة من بداية كتابتها والموضوع اللى نتكلم فيه".

واستكمل: "الصعيد فيه مجتمع وصراع عائلات ومليان أحداث وشخصيات وده اللي صعب فيه مش محصور في قصة أو اثنين فقط واتقان اللهجة الصعيدي صعبة جدا، وأنا من الجمهور والشارع والصعيدي مخليني حاسس كأني أول مرة بمثل".

