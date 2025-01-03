شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر وإيهاب توفيق وشريف منير فى حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من الفنانين حفل زفاف مي فاروق والفنان محمد العمروسي داخل أحد الفنادق بالقاهرة، منهم شريف منير وشذى وعزيز الشافعي وهلا رشدي وحميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق.

ورقصت المطربة مي فاروق والفنان محمد العمروسي بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق بالقاهرة، على أغنية رومانسية قامت بغنائها خصيصا في هذه المناسبة، وتقول جزء من كلماتها: "يا فرحة قلبي يا املي اللي عايشة عليه.. يا روحي وانت معايا هخاف من إيه".

وحضر حفل الزفاف كل من يوسف الشريف، أحمد الشامي، منى الشاذلى، اللاعب أحمد فتحي والموزع توما والفنانة منال سلامة والفنان هبة عبد الحكيم، وعد البحري والفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا النصري، حمزة العيلي، محمد رضوان.

واحتفل الفنان محمد العمروسي والمطربة مي فاروق بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق الكبري المطلة على النيل، وسط حضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين، وحضر كل من أنوشكا وسهير شلبي وإيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه والمنتج محسن جابر ومحمود حجازي وأيمن عزب، المخرج خالد جلال والمخرجة بتول عرفة والملحن مدين، وللفنان مصطفى أبو سريع، وعدد من الإعلاميات منهن أسماء قنديل وشيماء السباعي والإعلامية بوسى شلبى.

وأعلنت مى فاروق ومحمد العمروسى خطبتهما في شهر يناير من عام 2024، وذلك خلال حفل بسيط، حضره الأصدقاء والمقربون، أبرزهم المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوى ابنة الراحل سيد مكاوى وعدد من المقربين، وقامت مي فاروق بنشر عدة مقاطع فيديو من تجهيزات الحفل، بينما نشر العريس مقطع فيديو للحظة ارتداء خاتم الخطوبة.

وكان محمد العمروسى تحدث فى بودكاست "ع الرايق"، عن بداية قصة حبه لمى فاروق، حيث قال: "اتقابلنا بالصدفة، لما كنت معزوم على فرح حد من صحابى وقابلتها هناك، وكانت حالتى النفسية وحشة، أنا مش عارف إيه اللى خلانى اتجرأ وأكلمها، هى شدتنى جدًا، وكنت متردد لأنى كنت خايف من إنها تكسفنى لو كلمتها".



حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي



حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي



حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي