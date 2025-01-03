شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه الحلقة 9.. صدمة والدة أمجد من توجيه اللوم عليها هى ووالده والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل ساعته وتاريخه والتي تحمل اسم "ضبط وإحضار" وكتبها محمود عزت وأخرجها عادل أحمد يحيى، مواجهة ليلى (شهيرة الصاوى) لابنها أمجد (حمزة دياب)، بما أخبرتها به جارتهم روزانا التى حكت لها تفاصيل عديدة حول تهديد أمجد لها من أجل إغلاق الصفحة التي دشنتها ضده على السوشيال ميديا، إضافة إلى أن أمجد أرسل أصدقاءه للاعتداء على شقيقها.

وفاجأ أمجد والدته بإلقاء اللوم على والده لقسوة معاملته معه منذ طفولته، خاصة أنه اعتاد على ضربه، وأنه لم يحصل على الدعم من والديه، وأن كل ما كان يهم والده هو الحفاظ على صورته المالية أمام الآخرين، كما ألقى اللوم على والدته، بأنها لم تستمع إلى مشكلاته وأنها هي الأخرى كانت تركز فقط في في الحفاظ على صورة العائلة أمام الناس.

وتناقش الحلقة 9 من مسلسل ساعته وتاريخه قضية "التحرش الجنسي" التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة وكان ضحيتها عدد كبير من الفتيات، الحلقة تستعرض أيضا تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في تلك النوعية من الجرائم، وكيفية تأثير الأهل على طريقة تربيتهم للشباب، وضرورة التصدي لتلك الظاهرة التي تهدد المجتمع بشكل سلبي، كما تناقش الحلقة طرق محاربة تلك الظاهرة.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أسابيع.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.