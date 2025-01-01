شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب محمد شاهين: أمنيتي أعمل شغل أكتر في 2025.. تامر حسني أفضل مطرب في التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب محمد شاهين، إنه سعيد بتواجده مع الإعلامي عمرو الليثي بقناة الحياة، في سهرة خاصة بمناسبة العام الجديد، موجها التهنئة بالعام الجديد، وأشار بأنه كان ضيف في ٢٠١٤ ، ٢٠١٦ وكانت تلك الحلقات وش الخير.

ووجه شاهين الدعوة لان تكون سنة سعيدة وأن أمنيته عمل شغل أكتر في 2025، قائلا: "انتظروا المزيد من الأغاني الفترة القادمة، وبدايتي كانت في المنوفية وكنت وسط الناس وبعتمد علي نفسي واشتغلت حلاق وسباك ونجار وكوافير وهذه مهنة والدي كوافير رجالي"، مشيرا الي أن أي مهنة كان يعملها المهم تكون بالحلال، وكل تلك الخطوات قبل مرحلة برنامج ستار اكاديمي والذي كان الانطلاقة الحقيقية وفوزي باللقب

وبدأ شاهين السهرة الخاصة مع الإعلامي د. عمرو الليثي بميدلي لأغاني الراحل احمد عدوية، واتبعها بأغنية أنا الصاحب ، واحب ان اقدم الاغنية الشعبية ولها طابع الشحن وانت بطبيعتي احب الاغاني التي لها قصة ودراما ، وأغنية "أنا طول اليوم مهموم " غنيتها ببرنامج ستار اكاديمي وهذا للمطرب الكبير بهاء سلطان وهذه الاغنية تمثلني وتعبر عن حالي قبل المشاركة بالبرنامج

وعن الافراح في المناطق الشعبية وهل تختلف عن الافراح الأخرى اجاب نعم ولكن الناس في المناطق الشعبية بتحب تسمع الاغاني الشعبية المتميزة واول اغنية اقدمها في فرح شعبي كانت " هو صحيح الهوي غلاب " لكوكب الشرق ، وقام بغناء اغنية سيرة الحب بالاستديو

وعن أفضل الاغاني والتي يتم غناءها اجاب انني احب تامر حسني ورامي صبري وبهاء سلطان ومنهم اغنية "كل حاجه بينا " ، ورامي صبري "كل ما انسي بفتكرها " ، ولبهاء سلطان أغنية "يومين وعدوا"

وعن تجربة التمثيل أجاب اتمني ان تكون هناك فرصة مناسبة ٢٠٢٥ والمهم ان تليق عليا ، وفي راي افضل مطرب وممثل هو النجم تامر حسني.

وتابع: اننا مفتقدين الحب في تلك الايام وافتقد والدي ووفاته كان مؤثرة جدا فيا ، وكان دايما ينصحني أنا خرجت من الاكاديمية ومضيت مع شركات الإنتاج ونصحني ان لا امضي ولم اسمع نصيحته ، وانا بطبيعتي متسامح وطفولتي كانت عادية.

