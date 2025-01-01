شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال ونجوم فيلم الحريفة 2: 2024 كانت سنة سعيدة وحققنا فيها حاجات حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، أبطال ونجوم فيلم الحريفة 2 للحديث عن العمل الذي يعرض في السينمات حاليًا وكواليسه.

وقال المنتج طارق الجنايني، إن عام 2024 كانت سنة جميلة بدأنا فيها بفيلم الحريفة 1 ومسلسل حالة خاصة، ولحظة غضب والحريفة 2، وفقرة الساحر، وفيها فقدت والدى وصديقى مصطفى لطفى.

وأضاف نور النبوي، عام 2024 كان حلو قدمت فيه الحريفة 1 والحريفة 2 وعدد من الأعمال وكانت هادية.

تابع، أحمد بحر كزبرة، الحمد لله مثلت فى 2024 وقدمت الحريفة 1 ومسلسل كوبرا مع محمد عادل إمام، أما عبد الرحمن محمد، قال إن الحريفة 1 والحريفة 2 حاجة أسعدتنى وكانت 2024 سنة ناجحة.

ولفت أحمد غزي، إلى أن 2024 كانت سنة مهمة وتعلمت فيها كتير، وفيلم الحريفة 1 والحريفة 2 علمونى حاجات كتير واستفدت منهم على المستوى الشخصى وفى العمل وهى تجربة كبيرة ومهمة.

أما نورين أبو سعدة، قالت إن 2024 كانت أهم سنة فى حياتى، وفهمت حاجات أكتر عن نفسى والصبر والرضى وسعيدة انى اشتغلت مع ناس موهوبة كتير فى الحريفة 2.

وأكد المؤلف إياد صالح، انا سعيد و2024 كانت سنة مهمة ونجاح فيلم الحريفة شئ مهم وكان نجاح كبير وفرصة، لأن الواحد يعيش تجربة يشوف نتائجها، وركزت فى الكتابة السنوات الماضية.

وقالت دونا إمام، 2024 حققت حلمى فيها بالمشاركة فى الحريفة 2، وحاسة انى كنت عايشة الحاجات اللى كنت عاوزة أقدمها من زمان، وان أسعد الناس، أما سليم الترك، قال إن 2024 كانت سنة مهمة والحريفة 1 والحريفة 2 أسعدونى، وكنت خايف الناس متحبنيش والحمد لله عدت السنة على خير".

فيلم الحريفة 2 - الريمونتادا تدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت كوميدي، وهو من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة ودونا إما ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويظهر في الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف.