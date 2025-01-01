شكرا لقرائتكم خبر عن أورتيجا: تدربت أداء التمثيل على يد المخرج علي بدرخان ونفسي أعمل أدوار كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مطرب المهرجانات "اورتيجا"، عن تدربه على أداء التمثيل على يد المخرج الكبير علي بدرخان، قائلا: "قدمت عدد من الأفلام والتجارب السابقة وكنت أغني مهرجانات، وعدد من الاغاني، وبعدها ذهبت إلي المخرج علي بدرخان وتدربت علي يديه".

وأضاف أورتيجا، خلال حواره مع الاعلامي عمرو الليثي، خلال سهرة خاصة في ليلة رأس السنة على قناة الحياة، أن استفاد كثيرا من المخرج علي بدرخان وتعلم فنون التمثيل، مضيفا: "أتمني أن اقدم العديد من الأدوار في أعمال فنية ومش شرط أن أكون مغني".

وعن ميوله الرياضية، رد قائلا: "أنا أهلاوي ولو كونت فريق كرة القدم من نجوم المهرجانات هيكون حمو بيكا حارس مرمي، وأمامه إسلام ساسو، وديزل المدفعجية، وفيجو السلام، وعمرو حاحا، وعمر كمال، وفي الهجوم عناب، وشاكوش، وأوكا، والمدير الفني أورتيجا".

