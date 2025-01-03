شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه الحلقة 9.. حمزة دياب متورط فى قضية تحرش ووالدته تتستر عليه والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل ساعته وتاريخه والتى تحمل اسم "ضبط وإحضار"، وكتبها محمود عزت وأخرجها عادل أحمد يحيى، بظهور ليلى (شهير الصاوى) وهى سيدة ثرية، تلتقى ابنها أمجد (حمزة دياب) لاصطحابه معها إلى الساحل رغماً عنه، خاصة أنه كان مرتبطا بحفل مع أصدقائه ويبدو أن ابنها متورط في أمر ما وتريد والدته إخفاءه لبضعة أيام حتى تهدأ الأمور.

يتم الكشف أن أمجد متورط في قضية تحرش بعدد من الفتيات، وقامت إحداهن بنشر صور لفضحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت نفسه تتحدث ليلى مع زوجها لمعرفة تطورات الأزمة ليبلغها زوجها بأنه تقدم ببلاغ في مباحث الإنترنت ضد الصفحة التي تعمل على التشهير بابنه، فيما تحاول ليلى إقناع ابنها بأن الأمر خطير ولا بد من الاختفاء لحين هدوء الأوضاع.

وتناقش الحلقة 9 من مسلسل ساعته وتاريخه قضية "التحرش الجنسي" التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة وكان ضحيتها عدد كبير من الفتيات، الحلقة تستعرض أيضا تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في تلك النوعية من الجرائم، وكيفية تأثير الأهل على طريقة تربيتهم للشباب، وضرورة التصدي لتلك الظاهرة التي تهدد المجتمع بشكل سلبي، كما تناقش الحلقة طرق محاربة تلك الظاهرة.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أسابيع.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.