شكرا لقرائتكم خبر عن ابنا مي فاروق يرقصان معها فى حفل زفافها من الفنان محمد العمروسي (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة مي فاروق والفنان محمد العمروسي بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق، ولازم مى فاروق خلال الحفل ابنها وابنتها، وحرصا على الرقص معها ومشاركتها لحظاتها السعيدة.

وحضر حفل الزفاف كل من يوسف الشريف، أحمد الشامي، مني الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي والموزع توما والفنانة منال سلامة والفنان هبة عبد الحكيم، وعد البحري والفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا النصري، حمزة العيلي، محمد رضوان.

واحتفل الفنان محمد العمروسي والمطربة مي فاروق داخل أحد الفنادق الكبري المطلة على النيل، وسط حضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين، وحضر كل من أنوشكا وسهير شلبي وإيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه والمنتج محسن جابر ومحمود حجازي وأيمن عزب، المخرج خالد جلال والمخرجة بتول عرفة والملحن مدين، وللفنان مصطفى أبو سريع، وعدد من الإعلاميات منهن أسماء قنديل وشيماء السباعي والإعلامية بوسى شلبى.

وأعلن مى فاروق ومحمد العمروسى خطبتهما في شهر يناير من عام 2024، وذلك خلال حفل بسيط، حضره الأصدقاء والمقربون، أبرزهم المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوى ابنة الراحل سيد مكاوى وعدد من المقربين، وقامت مي فاروق بنشر عدة مقاطع فيديو من تجهيزات الحفل، بينما نشر العريس مقطع فيديو للحظة ارتداء خاتم الخطوبة.

وكان محمد العمروسى تحدث فى بودكاست "ع الرايق"، عن بداية قصة حبه لمى فاروق، حيث قال: "اتقابلنا بالصدفة، لما كنت معزوم على فرح حد من صحابى وقابلتها هناك، وكانت حالتى النفسية وحشة، أنا مش عارف إيه اللى خلانى اتجرأ وأكلمها، هى شدتنى جدًا، وكنت متردد لأنى كنت خايف من إنها تكسفنى لو كلمتها".

وأضافت مي فاروق التى كانت هى أيضاً ضيفة بودكاست "ع الرايق": "كانت أول مرة أقابله شخصيًا، وكنا نعرف بعض كفنانين بس، لكن فكرة إننا قاعدين نبص على بعض كانت جديدة، الجو كان حر وجابلي مروحة اهوي بيها، المروحة كان فيها السر، وعملت شغل جامد".



أولاد مي فاروق يرقصون معها في حفل زفافها على الفنان محمد العمروسي



أولاد مي فاروق يرقصون معها في حفل زفافها علي الفنان محمد العمروسي



أولاد مي فاروق يرقصون معها في حفل زفافها علي الفنان محمد العمروسي