بمقطع فيديو فكاهي: أكشاي كومار يعايد زوجته توينكل خانا في يوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - للنجوم والمشاهير طريقة خاصة في معايدة أزواجهم وزوجاتهم في مناساباتهم الخاصة كيوم الميلاد، ذكرى الزواج، وغيرهما، والتي في الغالب يطغى عليها الجانب الرومانسي الذي يستعيدون من خلاله لحظات خاصة ومميزة من حياتهم.

ولكن على العكس، كان للنجم الهندي أكشاي كومار وجهة نظر مختلفة لمعايدة زوجته توينكل خانا ليوم ميلادها، فقد ابتعد عن الرومانسية وتذكُر اللحظات المميزة مع زوجته، واتجه للكوميديا علناً من خلال نشر فيديو فكاهي عبر حسابه على إنستغرام.

أكشاي كومار يهنئ توينكل خانا بيوم ميلادها

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يوافق اليوم 29 ديسمبر، يوم ميلاد الكاتبة والممثلة الهندية السابقة توينكل خانا الـ 51. ولهذه المناسبة، حرص أكشاي كومار على توجيه معايدة خاصة لزوجته، بدا عليها في البداية أنها لطيفة وتحمل جانباً رومانسياً لزوجته، لكن مع استمرار عرض الفيديو، أظهر كومار جانباً مختلفاً من شخصية خانا.

في مقطع الفيديو الذي شاركه كومار عبر حسابه الخاص على إنستغرام، يبدأ بكتابة "هذا ما يعتقده الجميع كيف تبدو زوجتي"، ثم تظهر توينكل خانا وهي في حالة استرخاء في المنزل تستمتع بأشعة الشمس، وتمسك كتابًا، من ورائها الخضرة، وأمامها شمعة ومشروب من بين أشياءٍ أخرى. ثم تظهر الكتابة: "لكن هكذا هي حقاً"، وهنا يشارك أكشاي فيديو آخر لتوينكل وهي تؤدي حركات رقص فريدة في غرفة معيشتها، مرتدية قميصًا أسود وبنطلونًا أخضر.

وعلق نجم بوليوود على مقطع الفيديو، قائلاً: "يوم ميلاد سعيد، تينا، أنتِ لست مجرد لاعبة؛ بل أنت اللعبة بأكملها. لقد تعلمت الكثير منك - كيف أضحك حتى تؤلمني معدتي (وأنت دائمًا السبب في ذلك)، وكيف أغني من كل قلبي عندما تُذاع أغنيتي المفضلة على الراديو، وكيف أرقص فقط لأنني أشعر بالرغبة في ذلك".

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توينكل خانا متعددة المواهب

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تتمتع توينكل خانا بمواهب عديدة، فهي ممثلة أفلام سابقة ومؤلفة وكاتبة مقالات ومصممة ديكورات داخلية مبدعة ومنتجة أفلام ناجحة. وبصرف النظر عن حياتها المهنية، فهي أيضًا زوجة ودودة. فقد تزوجت من الممثل أكشاي كومار لأكثر من عقدين من الزمان، تحديداً في يناير 2001، وأنجبا ابنًا اسمه آراف بهاتيا. تقاعدت من صناعة السينما بعد زواجها ودخلت مجال التصميم الداخلي منذ ذلك الحين.

المسيرة المهنية

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ظهرت توينكل خانا لأول مرة على شاشات السينما عام 1995، مع بوبي ديول في Barsaat، حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، وحصلت على جائزة فيلم فير لأفضل ظهور لأول مرة عن أدائها. واصلت خانا القيام بالعديد من الأفلام التي نالت إشادات كبيرة من قِبَل النقاد ونجاحات في الشباك، كما عملت مع بعض من أفضل النجوم في الصناعة، بمن في ذلك شاروخان، سلمان خان، عامر خان، سيف علي خان، وجوفيندا.

بعد أن تزوجت من أكشاي كومار، تركت مهنة التمثل مشيرة إلى أنها لم تعد تستمتع بهذه المهنة التمثيل، حيث كان آخر فيلم لها عام 2001، وهو Love Ke Liye Kuchh Bhi Karega، الذي تم استقباله بشكل متوسط في شباك التذاكر.

أكشاي كومار على الجانب الفني

View this post on Instagram A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

سيظهر أكشاي كومار مع أرشاد وارسي وهوما قريشي في فيلمهما القادم، Jolly LLB 3، كما أنه يعمل على فيلم Sky Force، المقرر عرضه في عام 2025. كما أنه يعمل على فيلم Housefull 5، الذي يشارك في بطولته أيضًا ريتيش ديشموك، أبهيشيك باتشان، فاردين خان، جاكلين فرنانديز، سونام باجوا، نرجس فخري، سانجاي دوت، جاكي شروف، نانا باتيكار، تشونكي باندي، جوني ليفر، شريا تالباد، دينو موريا، تشيترانجادا سينغ، رانجيت، سونداريا شارما، ونيكيتين دير. ومن المقرر عرض فيلم Housefull 5، من إخراج تارون مانسوخاني، في 6 يونيو 2025.

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