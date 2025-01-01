شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لعرض نوستالجيا 90/80 بموسم رأس السنة على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

نجاح كبير حققتها مسرحية مسرحية نوستالجيا 90/80 التى تم عرضها اليوم على مسرح البالون ورفعت شعار كامل العدد، ويأتي عرضها احتفالا بموسم رأس السنة.

وتعود مسرحية نوستالجيا 90/80 بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققته وقت عرضها خلال موسم عيد الأضحى الماضي واستمرت لأكثر من 20 ليلة طافت بها جزءا كبيرا من محافظات مصر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

العرض المسرحي نوستالجيا 90/80 فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام السينمائية أو الأغاني أو البرامج التليفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

عرض نوستالجيا 90/80 بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبد المجيد وإضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.



مسرحية نوستالجيا 9080



مسرحية نوستالجيا 9080



مسرحية نوستالجيا 9080



مسرحية نوستالجيا 9080



مسرحية نوستالجيا 9080