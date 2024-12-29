أحمد الشرع: سنعلن حل هيئة تحرير الشام بمؤتمر الحوار الوطني وسوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد

أعلن زعيم هيئة تحرير الشام والقائد العام للادارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أننا "سنعلن عن حل هيئة تحرير الشام في مؤتمر الحوار الوطني وسوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد ولفت الشرع، الى أننا "نتطلع لدستور يستمر لأطول مدة ممكنة وهذا عمل شاق ويطول وعملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو 3 سنوات"، مضيفاً ان "سوريا اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون وتنظيم انتخابات قد يستغرق 4 سنوات".

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