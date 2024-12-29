قوى الأمن: توقيف شقيقَين مطلوبَين يروجان المخدرات في عدد من مناطق بيروت وبشامون

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة، عن قيام المدعو: (ي. ح.) بترويج ​المخدرات​ في عدد من مناطق بيروت وبشامون، ويعاونه شقيقه (ع. ح.)، وقد تبيّن أنّهما مطلوبان للقضاء بجرائم مخدّرات".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات الّتي قام بها المكتب المذكور، تمّ تحديد مكان وجودهما في منزل (ي. ح.) في بشامون، حيث تمكّنت دوريّة من المكتب من توقيف الأخير، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات بالقرب من المنزل، محاولًا الفرار بعد مقاومته للدوريّة. كما داهمت العناصر المنزل، حيث أوقفت شقيقه (ع. ح.)، وعثرت على كميّة من المخدّرات، ميزان حسّاس، أكياس تُستخدم لتوضيب المخدّرات، ومبلغ مالي.

وأشارت شعبة العلاقات العامّة إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا والمضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورّطين".