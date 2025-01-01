«الإحصاء الفلسطيني»: انخفاض عدد سكان غزة 6%

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلن تقرير رسمي فلسطيني، أمس، أن عدد سكان قطاع غزة انخفض 6 % مع نهاية 2024 بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع. جاء ذلك وفق بيان للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، استعرض أوضاع الفلسطينيين مع نهاية عام 2024.

ولفتت رئيسة الجهاز، علا عوض، إلى أن «الإبادة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 45 ألف فلسطيني في قطاع غزة، ومغادرة نحو 100 ألف للقطاع منذ 7 أكتوبر 2023».

وأوضحت عوض أن من بين القتلى أكثر من 17 ألف طفل، و12 ألف سيدة، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود، وإصابة 108 آلاف مواطن آخرين، وفق البيان.

وذكرت أن عدد سكان فلسطين بلغ 5.5 مليون نسمة، بينهم 3.4 مليون في الضفة الغربية، مضيفة أن عدد سكان القطاع انخفض بنحو 160 ألف نسمة، ليبلغ 2.1 مليون بانخفاض مقداره 6 % عن تقديرات عدد السكان بالقطاع لعام 2023، منهم أكثر من مليون طفل دون سن الثامنة عشرة، يشكلون ما نسبته 47 % من سكان القطاع.

وقدر البيان عدد الفلسطينيين في العالم بحلول نهاية 2024 بحوالي 14.9 مليون، نصفهم خارج فلسطين التاريخية، وبينهم 5.5 مليون في دولة فلسطين الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة، و1.8 مليون في أراضي 1948.

وأشار البيان إلى أن عدد الفلسطينيين في الشتات بلغ نحو 7.6 مليون فلسطيني، منهم 6.4 مليون في الدول العربية.

وفي السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أمس، أن الجيش الإسرائيلي قتل نحو 13 ألف طالب من مدارس وجامعات غزة والضفة، وأصاب أكثر من 21 ألفاً آخرين منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة أنه تم حرمان 788 ألف طالب وطالبة من دراستهم في المدارس والجامعات في قطاع غزة.

وعلى صعيد الكوادر التعليمية ذكرت الوزارة أنه «قتل 630 وأصيب 3865 من كوادر مدارس غزة والضفة، واعتقل 185 في الضفة».

وبخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على المباني التعليمية أشارت الوزارة إلى تعرض 425 مدرسة حكومية وجامعة ومبان تابعة لها، و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، لقصف وتخريب، ما أدى إلى تضرر 171 منها بأضرار بالغة، وتدمير 77 بالكامل».