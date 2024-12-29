ياسر جلال يودّع موقع تصوير “جودر٢” ببيان مؤثر… اقرأ التفاصيل

أعرب الممثل ياسر جلال، عن سعادته بانتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل “جودر”، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني ٢٠٢٥، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في السباق الرمضاني الماضي ٢٠٢٤.

وقال ياسر جلال، في بيان له: ” اليوم آخر يوم تصوير في مسلسل “جودر”، أريد أن أحمد الله سبحانه وتعالى على النجاح الكبير الذي منحنا إياه في الجزء الأول، هذا المسلسل من شهر ٦ من عام ٢٠٢٢ واليوم انتهينا من التصوير في شهر ١٢ من عام ٢٠٢٤ هذا النجاح السبب فيه ربنا والمهرج إسلام خيري وأستاذ أنور عبد المغيث الكاتب، ومن قبلهم الشركة المتحدة أستاذ محمد السعدي وأستاذ تامر مرتضى”.

وتابع ياسر جلال قائلا: “أنا بتوجه بالشكر لكل عناصر العمل وأستاذ تيمور تيمور، وأستاذة منى التونسي، أحمد فايز، حسن أبو جبل وكل المساعدين والإخراج والمونتاج، كان في جيش، وطبعًا كل الممثلين الأساتذة، الفضل بعد ربنا في هذا النجاح يعود لكل فريق العمل الذي كان مخلصًا جدًا في عمله”.

وتابع حديثه قائلا: “أنا اتشرفت أني كنت جزء من هذا الفريق الكبير، وربنا يكلل مجهودنا أن الجزء الثاني ينجح كما الجزء الأول، وكل الشكر للنقاد الذين دعمونا وأشكر كل فريق العمل وهم على رأسي من فوق، والفضل كله يعود لكل فريق العمل وليس لشخص واحد، وعلى رأسهم أستاذ إسلام خيري”.

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يشارك في بطولة مسلسل “جودر” الى جانب ياسر جلال كلا من: ياسمين رئيس، عابد عناني، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، محمد التاجي، أيتن عامر، أحمد ماهر، محمود البزاوي، هنادي مهنا، محمد علي رزق، منذر مهران، وآخرين. والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.