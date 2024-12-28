روسيا تردّ على عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إنها ردت على حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التي فرضها التكتل مؤخرا على روسيا.

وأعلنت الوزارة توسيع قائمة مسؤولي التكتل والدول الأعضاء فيه الممنوعين من دخول روسيا بشكل كبير.

وفرض الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا، وشملت الحزمة تدابير أكثر صرامة تستهدف كيانات عدة والمزيد من السفن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنها ردت بإضافة المزيد من "ممثلي أجهزة الأمن والمنظمات الحكومية والتجارية في دول الاتحاد الأوروبي، ومواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف" إلى قائمة الممنوعين من دخول أراضي روسيا.