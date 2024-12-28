وفد من كلية علوم الأرض يزور وكالة وزارة الصناعة والثروة المعدنية بجدة

قام وفد من كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبد العزيز برئاسة عميد الكلية الأستاذ الدكتور بدر حكمي بزيارة لوكالة وزارة الصناعة والثروة المعدنية بجدة يرافقه وكلاء الكلية والطالبات المستجدات في الكيلة كأول دفعة تم قبولهن في كلية علوم الارض.

وكان في استقبال الوفد وكيل الوزارة للإشراف على العمليات التعدينية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس احمد بن محمد الفقيه وعدد من المسؤولين بوكالة الوزارة.

وفي بداية الزيارة قام الوفد والطالبات بجولة تعريفية على معرض الوزارة اطلعوا خلالها على ما يحتويه المعرض من صور وخرائط جيولوجية وعدد من العينات الجيولوجية في المعرض.

أثر ذلك شاهد الوفد عرضا عن النظم المعلوماتية الجغرافية في الوكالة وما تقدمه من خدمات في مجال النظم الجغرافية ومراحل التطور التي شهدتها إدارة نظم المعلومات الجغرافية والتي أصبحت من أميز الإدارات التي تقدم خدماتها في مجال النظم الجغرافية في المملكة. بعد ذلك قدم وكيل الوزارة للإشراف على العمليات التعدينية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس احمد بن محمد الفقيه كلمة رحب فيها بالضيوف وأبدى سعادته بلقاء اول دفعة من طالبات كلية علوم الأرض بعد قبولهن في الكلية متمنيا لهن التوفيق في مرحلتهن الدراسية ومن ثم المشاركة في التنمية والبناء لوطننا الغالي مشيرا الى ان مستقبل خريجات كلية علوم الارض سيكون رائع وان الفرص الوظيفية لهن كأول خريجات من الكلية في القطاعين العام والخاص ستكون مميزة ومتاحة بشكل كبير، مؤكدا على أن المرأة السعودية دائما تثبت كفاءتها وتميزها في كافة المجالات التي تلتحق بها وتحقق نجاحات كبيرة .

إثر ذلك قدم المدير العام للإشراف على الالتزام والرخص المهندس بشير مغربي عرضا مرئيا عن قطاع التعدين وتنوع الثروات المعدنية في المملكة وأهمية الاستثمار في تلك الثروات وتنميتها والاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين.

بعد ذلك القى عميد كلية علوم الأرض الأستاذ الدكتور بدر حكمي كلمة قدم خلالها شكرة وتقدير لوكيل الوزارة على حفاوة الاستقبال واستضافتهم لطالبات الكلية والتي سيكون لها اثر كبير في نفوسهن للتعرف على أهمية دراسة الجيولوجيا ومستقبل علوم الأرض واهمية الاستثمار في التعدين مؤكدا بأن كلية علوم الأرض تقوم بتدريس طلابها وطالباتها بأعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب ليكون خريجي الكلية على مستوى عالي من الكفاءة العملية في الميدان مشيرا أل ان الكلية لا تعتمد فقط على التعليم في القاعات الدراسية وإنما يتم تدريس الطلاب والطالبات في رحلات حقلية متعددة,

واكد الدكتور بدر أن كلية علوم الأرض تسعد بالتعاون والشراكة مع كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة التي تسهم في تنمية دوت الخليج وتحقيق أهدافه.