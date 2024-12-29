أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "ثلاث دبّابات وجرّافة عسكريّة إسرائيليّة تقدّمت من بلدة العديسة باتجاه بلدة الطيبة ومنها إلى مشارف دير سريان، ولم تتّضح بعد وجهتها وطبيعة توغّلها الجديد، بسبب الطّقس العاصف وانعدام الرّؤية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قوة إسرائيلية تقدمت من العديسة باتجاه الطيبة وصولًا إلى أطراف دير سريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.