شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-12-2024.. عيار 21 بـ276.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 29-12-2024 فى السعودية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 24 316.00 ريال سعودى وقت نشر هذه السطور، أما سعر الذهب عيار 21 سجل 276.50 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2024 فى السعودية كالتالى:

عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 316.00 ريال

عيار 22 289.50 ريال

عيار 21 276.50 ريال

عيار 18 237.00 ريال

عيار 14 184.25 ريال

عيار 12 158.00 ريال

الاونصة 9825.00 ريال

الجنيه الذهب 2211.25 ريال

الأونصة بالدولار 2620.00 دولار

كما أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.