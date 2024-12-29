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الامارات | رالي داكار ينطلق في السعودية 3 يناير المقبل

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الرياض - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رالي داكار ينطلق في 3 يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن السعودية في الثالث من يناير المقبل النسخة السادسة من «رالي داكار 2025» الذي يستمر حتى 17 من الشهر نفسه.

ويبدأ الرالي من محافظة بيشة جنوب السعودية، للمرة الأولى، ليعبر من الجنوب إلى الشمال، ثم يتجه شرقاً إلى شبيطة في الربع الخالي.

وتستمر الرحلة 14 يوماً، مروراً بمناطق ذات تضاريس متنوعة، ما يتيح للمشاركين استكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الأثرية.

ويعتبر رالي داكار واحداً من أعظم التحديات العالمية، حيث يجمع بين هواة وأبطال الراليات في بيئة صحراوية رائعة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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