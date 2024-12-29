رابطة الأندية: هدف يحيى عطية الله فى شباك المصرى الأفضل بالجولة الـ6 بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - اختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة، هدف يحيى عطية الله لاعب الأهلى فى شباك فريق المصرى كأفضل هدف فى الجولة الـ6 بالدورى المصرى 2024 - 2025.



هدف يحيى عطية الله

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر المغربي رضا سليم إلى النمسا من أجل الخضوع إلى الخبير النمساوي كريستيان فينك، والذي تعاقد معه مسئولو القلعة الحمراء لإجراء العمليات الجراحية في مجال العظام والإصابات المفصلية، وسبق أن قام بإجراء عملية الرباط الصليبي لأكثر من لاعب في الأهلي مثل أكرم توفيق وكريم فؤاد.

وتعرض رضا سليم للإصابة بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة، خلال مشاركته في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، ولم يتحدد طريقة العلاج التي سيخضع لها اللاعب في الفترة المقبلة.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في عرض رضا سليم على الخبير النمساوي لتحديد طريقة العلاج الأنسب للاعب، في ظل وجود اتجاهين بين إجراء عملية جراحية واستئصال جزئي في الغضروف وما بين استئصال الغضروف بالكامل، حيث سيكون رأي الخبير فينك هو الفيصل في هذا الملف.

ويُحدد الخبير النمساوي كريستيان فينك مصير المغربى رضا سليم من الاستمرار فى قائمة المارد الأحمر من عدمه، بعدما يتم عرض اللاعب على الخبير النمساوي خلال الأيام المقبلة، حيث يُنهي مسئولو القلعة الحمراء حالياً إجراءات سفر رضا سليم للنمسا من أجل الخضوع إلى فحوصات دقيقة لدى فينك.

ويبدو رضا سليم أمام خيارين لا ثالث لهما؛ الأول هو استئصال جزئي في الغضروف، وبالتالي الإصابة ستأخد شهرين للتعافي، وبالتالي لن يتم رفع اسم رضا من القائمة، بينما الخيار الثانى هو استئصال كلي والإصابة ستأخذ من 4 إلى 6 أشهر، وبالتالي الأقرب رفع اسم اللاعب من القائمة.