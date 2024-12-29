شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الجولة الـ15 فى دورى المحترفين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات الغد فى الجولة الخامسة عشرة من دورى المحترفين، حيث تقام خمس مواجهات غاية في القوة والندية، وتقام أربع مباريات في الثانية والنصف ظهرا وهى المقاولون ولافيينا، والمنصورة مع بروكسى، السويس وطنطا، الداخلية مع القناة، وتختتم مواجهات الغد في الخامسة بالمصرية للاتصالات مع كهرباء الإسماعيلية.















