شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض عقوبات رابطة الأندية ويطالب بتغيير لائحة مسابقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي، رفض مجلس إدارة النادي، عقوبات رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: "مجلس الإسماعيلي يرى أن تلك العقوبات مخالفة لكافة اللوائح والقوانين، خاصة أنها تتسم بالازدواجية، في ظل معاقبة النادي بعقوبتين لنفس الخطأ".

وأضاف: "المجلس طالب بضرورة تغيير لائحة مسابقة الدوري لهذا الموسم، في ظل العوار الكبير الذي ظهر عند تنفيذها، والذي يؤدي إلى تعرض الأندية لظلم كبير".

وتابع: "المجلس قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللائحة، خاصة أنها تتضمن عقوبات مزدوجة للمخالفة الواحدة أحدهما إدارية وأخرى مالية، وهو ما يخالف كافة القوانين والأعراف".

واستطرد: "تطبيق هذه اللائحة يتم وفقا لمعايير مزدوجة تستخدم لحرمان الأندية من تكافؤ الفرص، في حين أن القرارات التي تسبب ضررا للنادي وتؤدي إلى تغيير نتيجة مبارياته، لا يعاقب مرتكبوها مما يؤدي إلى سير مسابقة الدوري لطريق مسدود لا يبشر بالخير".

وأتم: "المجلس يرى أن مثل هذه العقوبات تهدف إلى حرمان النادي من جماهيره مثلما حدث بالموسم الماضي".

وقررت رابطة الأندية، تغريم النادي 200 ألف جنيه، بجانب حرمان الجماهير، التي حضرت لقاء الإسماعيلي أمام حرس الحدود، من حضور لقاء الفريق أمام سموحة بمسابقة الدوري.