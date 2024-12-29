"هآرتس": الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه لن يسمح بإعادة تشغيل مستشفى كمال عدوان شمال غزة

كشفت صحيفو "هآرتس"، أن الجيش الإسرائيلي أكد أنه لن يسمح بإعادة تشغيل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. وزعمت أن "الجيش الإسرائيلي ألقى القبض على حوالي 950 شخصا حول مستشفى كمال عدوان تبين أن 240 منهم مسلحون"، وأن الجيش "قتل 19 مسلحاً خلال اشتباكات في محيط مستشفى كمال عدوان". وذكرت أن "مستشفى كمال عدوان تم تدميره ومن الصعب إعادته للعمل وتم نقل معظم نشاطاته إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا". ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

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