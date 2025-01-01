شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم أهداف البنك المركزي.. تثبيت سعر الفائدة في جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

إقراض القطاع الخاص

الدمام - شريف احمد - قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بجنوب السودان تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 15% دون تغيير.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوني أوهيسا دميان محافظ البنك المركزي بجنوب السودان القول إن سعر الفائدة يستهدف مساعدة البنك المركزي على تحقيق أهداف رئيسية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8% في 2024 والحفاظ على معدل التضخم الرئيسي أقل من 61.5% سنويا.كما حث البنك المركزي في جنوب السودان البنوك التجارية على زيادة الإقراض للقطاع الخاص إلى 40% من ودائعها. يذكر أن اقتصاد السودان يعاني بشدة من الحرب في السودان المجاورة، والتي أدت إلى تراجع صادرات النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل من العملات الأجنبية لجنوب السودان.