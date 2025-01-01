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شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم أهداف البنك المركزي.. تثبيت سعر الفائدة في جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بجنوب السودان تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 15% دون تغيير.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوني أوهيسا دميان محافظ البنك المركزي بجنوب السودان القول إن سعر الفائدة يستهدف مساعدة البنك المركزي على تحقيق أهداف رئيسية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8% في 2024 والحفاظ على معدل التضخم الرئيسي أقل من 61.5% سنويا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوني أوهيسا دميان محافظ البنك المركزي بجنوب السودان القول إن سعر الفائدة يستهدف مساعدة البنك المركزي على تحقيق أهداف رئيسية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8% في 2024 والحفاظ على معدل التضخم الرئيسي أقل من 61.5% سنويا.