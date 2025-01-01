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ترامب يربط الهجوم الدامي في نيو أورلينز بالهجرة غير النظامية

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أ ف ب- واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ربط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الهجوم الدامي بشاحنة على حشد في نيو أورلينز الأربعاء، بالهجرة غير النظامية، القضية التي كانت محور انتصاره في الانتخابات.
وقُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون عندما دهست شاحنة صغيرة حشدا من المحتفلين برأس السنة في حي سياحي في مدينة نيو أورلينز الأميركية، وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تحقيقا في "عمل إرهابي".

هجوم نيو أورلينز

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "عندما قلت إنّ المجرمين القادمين (إلى البلاد) أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين في البلاد، اتضح أن هذا صحيح"، كذلك، قال إنّ معدل الجريمة في البلاد "وصل إلى مستوى لم يشهده أحد من قبل".
ووقع الهجوم قرابة الساعة 3,15 فجر الأربعاء (09,15 بتوقيت غرينتش)، في منطقة مكتظة بالمحتفلين بالعام الجديد في شارع كانال وبوربون في الحي التاريخي والسياحي الشهير المعروف باسم "الحي الفرنسي".
ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن شهود قولهم إن شاحنة تسير "بسرعة كبيرة" صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ بإطلاق النار، ما دفع الشرطة إلى الرد.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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