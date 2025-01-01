شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يربط الهجوم الدامي في نيو أورلينز بالهجرة غير النظامية والان نبدء بالتفاصيل

هجوم نيو أورلينز

الدمام - شريف احمد - ربط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الهجوم الدامي بشاحنة على حشد في نيو أورلينز الأربعاء، بالهجرة غير النظامية، القضية التي كانت محور انتصاره في الانتخابات.وقُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون عندما دهست شاحنة صغيرة حشدا من المحتفلين برأس السنة في حي سياحي في مدينة نيو أورلينز الأميركية، وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تحقيقا في "عمل إرهابي".وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "عندما قلت إنّ المجرمين القادمين (إلى البلاد) أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين في البلاد، اتضح أن هذا صحيح"، كذلك، قال إنّ معدل الجريمة في البلاد "وصل إلى مستوى لم يشهده أحد من قبل".ووقع الهجوم قرابة الساعة 3,15 فجر الأربعاء (09,15 بتوقيت غرينتش)، في منطقة مكتظة بالمحتفلين بالعام الجديد في شارع كانال وبوربون في الحي التاريخي والسياحي الشهير المعروف باسم "الحي الفرنسي".ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن شهود قولهم إن شاحنة تسير "بسرعة كبيرة" صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ بإطلاق النار، ما دفع الشرطة إلى الرد.