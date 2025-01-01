شكرا لقرائتكم خبر عن "3 تحت الصفر".. الأرصاد يحذر من انخفاض الحرارة بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم من تأثر منطقة الحدود الشمالية، بكتلة هوائية باردة و انخفاض درجات الحرارة من يوم الجمعة 3 يناير إلى الأحد القادم 5 يناير 2025م.وتوقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى مابين (0 إلى 3 تحت الصفر )م.

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.



كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب ممطرة وتكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

