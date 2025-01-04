شكرا لقرائتكم خبر عن المساعدات مستمرة.. مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة للشعب السوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق الدولي؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.

ويأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

وصول الطائرة الخامسة